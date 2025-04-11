У Сербії суд повернув звинувачення у справі про трагедію на залізничному вокзалі

Вищий суд сербського міста Новий Сад повернув обвинувальний акт щодо 13 людей, зокрема ексміністра інфраструктури Горана Весіча, у справі про обвал бетонного навісу на залізничному вокзалі, внаслідок якого загинули 16 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Суд Нового Саду заявив, що розглянув обвинувальний акт і відповіді на нього від адвокатів обвинувачених та вирішив, "що необхідні додаткові роз'яснення для того, щоб оцінити обвинувальний акт по суті".

Рішення суду передали прокуратурі Нового Саду, яка матиме три дні на те, щоб вирішити, чи доповнювати розслідування.

В обвинувальному акті, поданому прокуратурою 30 грудня, згадувались 13 людей, яким інкримінували причетність до обвалу навісу на залізничному вокзалі в Новому Саді.

Серед них був тодішній міністр будівництва, транспорту та інфраструктури Сербії Горан Весич, який подав у відставку після інциденту. Спочатку Весича тримали під вартою, але потім відпустили.

Катастрофа в Новому Саду спричинила масові студентські протести – найсерйозніший виклик правлінню президента Александара Вучича з часу приходу до влади його Сербської прогресивної партії у 2012 році.

Нагадаємо, нещодавно Вучич говорив, що піде у відставку, якщо йому покажуть докази використання "звукової гармати" на протестах.

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