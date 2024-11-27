У Сербії суд звільнив ексміністра будівництва, якого заарештували після трагедії на вокзалі

Вищий суд Сербії в середу звільнив колишнього міністра будівництва Горана Весича, затриманого минулого тижня у зв'язку з обвалом даху залізничного вокзалу, внаслідок чого загинули 15 людей.

Про це написало агентство Reuters із посиланням на заяву Вищого суду у Новому Саді, передає "Європейська правда".

Як зазначило агентство, у середу, 27 листопада, Вищий суд у Новому Саді заявив, що "зняв арешт" з Весича, оскільки докази, представлені прокуратурою, не дають достатніх підстав підозрювати його у скоєнні кримінального злочину.

Журналісти акцентували – Весич подав у відставку одразу після катастрофи в Новому Саді. Міністр торгівлі Томіслав Момірович, який був міністром транспорту та інфраструктури під час реконструкції залізничного вокзалу, також подав у відставку.

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Інші 10 осіб залишаються під вартою, в тому числі дві жінки, які перебувають під домашнім арештом.

Нагадаємо, крівля на вході до вокзалу Нового Саду раптово обвалилась 1 листопада. Реконструкцію станції, де сталась трагедія, здійснював китайський підрядник.

Трагедія викликала обурення людей, які говорили, що загибель людей стала результатом корупції. У Новому Саді з початку листопада тривають протести опозиції.

Минулого тижня сербська прокуратура заарештувала 11 людей у зв'язку з трагедією, зокрема колишнього міністра будівництва Горана Весича.

22 листопада жителі кількох міст і містечок по всій Сербії вийшли на вулиці та вшанували пам'ять 15 жертв обвалу навісу на залізничному вокзалі.