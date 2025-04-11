В Сербии суд вернул обвинения по делу о трагедии на железнодорожном вокзале

Высший суд сербского города Новый Сад вернул обвинительный акт в отношении 13 человек, в частности экс-министра инфраструктуры Горана Весича, по делу об обвале бетонного навеса на железнодорожном вокзале, в результате которого погибли 16 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Суд Нового Сада заявил, что рассмотрел обвинительный акт и ответы на него от адвокатов обвиняемых и решил, "что необходимы дополнительные разъяснения для того, чтобы оценить обвинительный акт по существу".

Решение суда передали прокуратуре Нового Сада, у которой будет три дня на то, чтобы решить, дополнять ли расследование.

В обвинительном акте, поданном прокуратурой 30 декабря, упоминались 13 человек, которым инкриминировали причастность к обвалу навеса на железнодорожном вокзале в Новом Саде.

Среди них был тогдашний министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич, который подал в отставку после инцидента. Сначала Весича держали под стражей, но потом отпустили.

Катастрофа в Новом Саду вызвала массовые студенческие протесты – самый серьезный вызов правлению президента Александара Вучича со времени прихода к власти его Сербской прогрессивной партии в 2012 году.

Напомним, недавно Вучич говорил, что уйдет в отставку, если ему покажут доказательства использования "звуковой пушки" на протестах.

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