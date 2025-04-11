Макрон спробував прояснити свою заяву щодо визнання Палестини

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що розглядає визнання Палестинської держави як частину політичного врегулювання арабо-палестинського конфлікту.

Про це він написав на Х французькою, англійською та арабською мовами й на івриті, повідомляє "Європейська правда".

Цього тижня Макрон заявив, що на червневій конференції ООН, яку спільно організовують Франція та Саудівська Аравія, кілька країн можуть оголосити про визнання палестинської держави.

Французький президент вирішив підкреслити, що йдеться про "палестинську державу без ХАМАС" із одночасним забезпеченням безпеки Ізраїлю.

"Це вимагає звільнення всіх заручників, тривалого припинення вогню, негайного відновлення гуманітарної допомоги і пошуку політичного рішення на основі принципу двох держав", – написав Макрон.

"Єдиний можливий шлях – політичний. Я підтримую законне право палестинців на державу і мир, так само як і право ізраїльтян жити в мирі та безпеці, визнане їхніми сусідами", – додав він.

Президент Франції заявив, що хоче, аби червнева конференція щодо Гази стала "переломним моментом" у досягненні миру на Близькому Сході.

Як відомо, Іспанія разом із Ірландією та Норвегією офіційно визнала Палестинську державу у травні 2024 року, приєднавшись до 140 інших країн світу, які вже зробили це.

У відповідь Ізраїль викликав послів цих держав на "виховну бесіду".

Також про визнання Палестини минулого року заявляла Вірменія.