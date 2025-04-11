Макрон попытался прояснить свое заявление о признании Палестины

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассматривает признание Палестинского государства как часть политического урегулирования арабо-палестинского конфликта.

Об этом он написал на Х на французском, английском и арабском языках и на иврите, сообщает "Европейская правда".

На этой неделе Макрон заявил, что на июньской конференции ООН, которую совместно организуют Франция и Саудовская Аравия, несколько стран могут объявить о признании палестинского государства.

Французский президент решил подчеркнуть, что речь идет о "палестинском государстве без ХАМАС" с одновременным обеспечением безопасности Израиля.

"Это требует освобождения всех заложников, длительного прекращения огня, немедленного восстановления гуманитарной помощи и поиска политического решения на основе принципа двух государств", – написал Макрон.

"Единственный возможный путь – политический. Я поддерживаю законное право палестинцев на государство и мир, так же как и право израильтян жить в мире и безопасности, признанное их соседями", – добавил он.

Президент Франции заявил, что хочет, чтобы июньская конференция по Газе стала "переломным моментом" в достижении мира на Ближнем Востоке.

Как известно, Испания вместе с Ирландией и Норвегией официально признала Палестинское государство в мае 2024 года, присоединившись к 140 другим странам мира, которые уже сделали это.

В ответ Израиль вызвал послов этих государств на "воспитательную беседу".

Также о признании Палестины в прошлом году заявляла Армения.