Визнання Палестини: розлючений Ізраїль викликає європейських послів на "виховну бесіду"

Міністерство закордонних справ Ізраїлю викликає послів Ірландії, Іспанії та Норвегії на "виховну бесіду" після того, як ці три країни оголосили про рішення визнати Палестинську державу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що "історія запам'ятає", як Іспанія, Норвегія та Ірландія "вирішили нагородити золотою медаллю вбивць і ґвалтівників з ХАМАС, які ґвалтували дівчаток-підлітків і спалювали немовлят".

"Я наказав негайно викликати послів (цих трьох країн в Ізраїлі. – Ред.) на виховну бесіду, під час якої вони переглянуть жахливе відео викрадення військовослужбовиць, щоб проілюструвати їм, яке збочене рішення прийняли їхні уряди", – заявив Кац.

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Йдеться про відео, зняте натільними камерами терористів ХАМАС 7 жовтня. Викрадені жінки досі перебувають у полоні.

Міністр також заявив, що відкликає ізраїльського посла в Іспанії для консультацій, як він вже розпорядився щодо послів в Ірландії та Норвегії.

Іспанія, Ірландія і Норвегія оголосили у середу, що визнають Палестинську державу 28 травня.

Члени Європейського Союзу Словенія та Мальта також зазначили останніми тижнями, що вони планують визнати Палестину, стверджуючи, що рішення про дві держави є важливим для тривалого миру в регіоні.