Келлог вважає, що Україну можна розділити, як післявоєнний Берлін

Спецпредставник президента США щодо України Кіт Келлог заявив, що Україна може бути розділена "майже як Берлін після Другої світової війни" в рамках мирної угоди.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Times.

Генерал Кіт Келлог, провідна фігура в зусиллях США, спрямованих на припинення війни, припустив, що британські та французькі війська могли б взяти під контроль зони на заході країни в рамках "сил заспокоєння", а російська армія – на окупованому сході. Між ними були б українські війська і демілітаризована зона.

Келлог сказав, що англо-французькі сили на захід від Дніпра "зовсім не будуть провокаційними" для Москви. Він сказав, що Україна є достатньо великою країною, щоб розмістити кілька армій, які прагнуть забезпечити припинення вогню.

"Ви можете зробити так, щоб це виглядало майже так, як сталося з Берліном після Другої світової війни, коли у вас була російська зона, французька зона, британська зона, американська зона", – сказав він.

"Ви знаходитесь на захід від [Дніпра], що є головною перешкодою", – сказав Келлог. Пізніше він уточнив, що Америка не надаватиме жодних наземних сил. Він припустив, що демілітаризована зона у 18 миль (29 км) може бути створена вздовж існуючих ліній контролю на сході.

План генерала щодо того, як перейти від припинення вогню до тривалого мирного врегулювання, передбачає визнання США фактичного контролю Росії над територією, яку вона наразі окупує.

Такі заяви дають одне з найчіткіших уявлень про бачення адміністрацією Дональда Трампа майбутнього України з боку тих, хто бере участь у плануванні припинення вогню. Вони також є першим припущенням високопосадовця США про те, що річка Дніпро може стати певною демаркаційною лінією в Україні після припинення вогню, хоча Келлог не виступає за передачу Москві будь-яких територій на схід від річки.

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Існують чіткі відмінності між пропозицією Келлога і поділом Берліна і Німеччини після Другої світової війни. У той час як Німеччина була змушена капітулювати перед арміями загарбників, Україна запросила б союзників надати "сили заспокоєння" на заході країни, і немає жодних припущень, що будь-які інші території будуть передані Росії.

Келлог визнав, що Путін, який останніми тижнями розчарував Трампа непоступливим підходом до переговорів про припинення вогню, "може не прийняти" пропозицію щодо зон контролю. Щоб гарантувати, що англо-французькі та українські сили, підтримані військами з інших країн "коаліції рішучих", не обстрілюють росіян, Келлог сказав, що необхідно створити буферну зону між українською та російською лініями. "Ви дивитеся на карту і створюєте, за браком кращого терміну, демілітаризовану зону [ДМЗ]. Відсуньте в обидва боки по 15 кілометрів, це 18 миль, – сказав він.

"І у вас є ... ДМЗ, яку ви можете контролювати, і у вас є ця ... зона припинення вогню. Це можна досить легко контролювати. Чи будуть порушення? Ймовірно, тому що вони завжди є. Але ви можете легко це відслідковувати", – додав він.

Як повідомлялося, Велика Британія і Франція планують представити президенту США Дональду Трампу комплексний план післявоєнних "сил гарантування" в Україні, аби переконати його долучитись до гарантій безпеки для Києва.

"Коаліція рішучих" має чотири основні цілі, які стоятимуть перед майбутніми силами гарантування безпеки України: безпечне небо, безпечне море, мир на землі та сильна українська армія.

4 квітня начальники генеральних штабів французької та британської армій відвідали Київ, де зустрілися з вищим керівництвом України. Метою візиту було обговорення потреб і завдань української армії з метою надання довгострокової підтримки.