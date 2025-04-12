Келлог считает, что Украину можно разделить, как послевоенный Берлин

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Украина может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны" в рамках мирного соглашения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Times.

Генерал Кит Келлог, ведущая фигура в усилиях США, направленных на прекращение войны, предположил, что британские и французские войска могли бы взять под контроль зоны на западе страны в рамках "сил успокоения", а российская армия – на оккупированном востоке. Между ними были бы украинские войска и демилитаризованная зона.

Келлог сказал, что англо-французские силы к западу от Днепра "совсем не будут провокационными" для Москвы. Он сказал, что Украина является достаточно большой страной, чтобы разместить несколько армий, стремящихся обеспечить прекращение огня.

"Вы можете сделать так, чтобы это выглядело почти так, как произошло с Берлином после Второй мировой войны, когда у вас была русская зона, французская зона, британская зона, американская зона", – сказал он.

"Вы находитесь к западу от [Днепра], что является главным препятствием", – сказал Келлог. Позже он уточнил, что Америка не будет предоставлять никаких наземных сил. Он предположил, что демилитаризованная зона в 18 миль (29 км) может быть создана вдоль существующих линий контроля на востоке.

План генерала о том, как перейти от прекращения огня к длительному мирному урегулированию, предусматривает признание США фактического контроля России над территорией, которую она сейчас оккупирует.

Такие заявления дают одно из самых четких представлений о видении администрацией Дональда Трампа будущего Украины со стороны тех, кто участвует в планировании прекращения огня. Они также являются первым предположением высокопоставленного чиновника США о том, что река Днепр может стать определенной демаркационной линией в Украине после прекращения огня, хотя Кэллог не выступает за передачу Москве каких-либо территорий к востоку от реки.

Кэллог предполагает, что Украина проведет новые выборы после подписания соглашения о прекращении огня

Существуют четкие различия между предложением Кэллога и разделением Берлина и Германии после Второй мировой войны. В то время как Германия была вынуждена капитулировать перед армиями захватчиков, Украина пригласила бы союзников предоставить "силы успокоения" на западе страны, и нет никаких предположений, что какие-либо другие территории будут переданы России.

Келлог признал, что Путин, который в последние недели разочаровал Трампа неуступчивым подходом к переговорам о прекращении огня, "может не принять" предложение о зонах контроля. Чтобы гарантировать, что англо-французские и украинские силы, поддержанные войсками из других стран "коалиции решительных", не обстреливают россиян, Келлог сказал, что необходимо создать буферную зону между украинской и российской линиями. "Вы смотрите на карту и создаете, за неимением лучшего термина, демилитаризованную зону [ДМЗ]. Отодвиньте в обе стороны по 15 километров, это 18 миль, – сказал он.

"И у вас есть ... ДМЗ, которую вы можете контролировать, и у вас есть эта ... зона прекращения огня. Это можно достаточно легко контролировать. Будут ли нарушения? Вероятно, потому что они всегда есть. Но вы можете легко это отслеживать", – добавил он.

Как сообщалось, Великобритания и Франция планируют представить президенту США Дональду Трампу комплексный план послевоенных "сил обеспечения" в Украине, чтобы убедить его присоединиться к гарантиям безопасности для Киева.

"Коалиция решительных" имеет четыре основные цели, которые будут стоять перед будущими силами обеспечения безопасности Украины: безопасное небо, безопасное море, мир на земле и сильная украинская армия.

4 апреля начальники генеральных штабов французской и британской армий посетили Киев, где встретились с высшим руководством Украины. Целью визита было обсуждение потребностей и задач украинской армии с целью предоставления долгосрочной поддержки.