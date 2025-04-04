ЗМІ: у Києві почалися зустрічі військових представників України, Франції та Британії 

У Києві в п’ятницю розпочалися зустрічі представників Франції, Великої Британії та України з приводу розміщення військового контингенту.

Це "Суспільному" підтвердило джерело в дипломатичних колах, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовника, зустрічі відбуваються на рівні начальників військових штабів. Французьку делегацію очолює генерал Тьєррі Буркхардт, британську – адмірал Ентоні Радакін. Упродовж дня вони матимуть низку зустрічей з українськими військовими.

Також на сьогодні запланована їхня зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Мета візиту французько-британської делегації до української столиці – обговорити можливість розміщення в Україні іноземного контингенту.

27 березня у Парижі президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в Україну вирушить франко-британська місія, яка працюватиме над посиленням української армії. Тоді ж він додав, що робота над потенційною відправкою так званих "сил гарантування" в Україну триває.

28 березня Зеленський анонсував зустріч на рівні представників генеральних штабів в Україні, присвячену майбутньому розгортанню військового контингенту.

Президент заявляв, що це буде "перша глибока зустріч", на якій будуть "деякі роз’яснення і деякі деталі".