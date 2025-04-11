ЗМІ: "коаліція рішучих" хоче переконати Трампа підтримати її війська в Україні

Велика Британія і Франція планують представити президенту США Дональду Трампу комплексний план післявоєнних "сил гарантування" в Україні, аби переконати його долучитись до гарантій безпеки для Києва.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, пише "Європейська правда".

За інформацією джерел Bloomberg, протягом наступних двох тижнів військові представники так званої "коаліції рішучих" мають намір узгодити деталі того, як вони зможуть забезпечити безпеку повітряного простору, берегової лінії і суші України, а також відновити її Збройні Сили.

У Парижі та Лондоні сподіваються, що фінальний план "сил гарантування" переконає президента США надати їм "підтримку" у вигляді військово-повітряних сил, прикордонної охорони і розвідки, заявили співрозмовники агентства.

За даними Bloomberg, 30 учасників "коаліції рішучих" попросили в письмовій формі назвати свій потенційний внесок до "сил стримування". З них менше десяти однозначно зобовʼязались розмістити свої війська, а загалом 15 – свою техніку в Україні.

Керівники генштабів та міністри оборони Британії та Франції хочуть протягом квітня проаналізувати всі письмові відповіді, аби сформулювати план для Трампа, додали джерела Bloomberg.

Як повідомлялося, "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією працює над планом відправки місії в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

"Коаліція рішучих" має чотири основні цілі, які стоятимуть перед майбутніми силами гарантування безпеки України: безпечне небо, безпечне море, мир на землі та сильна українська армія.

4 квітня начальники генеральних штабів французької та британської армій відвідали Київ, де зустрілися з вищим керівництвом України. Метою візиту було обговорення потреб і завдань української армії з метою надання довгострокової підтримки.