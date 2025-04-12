У НАТО занепокоєні, що РФ може розмістити ядерну зброю в космосі

У НАТО стривожені тим, що Росія розглядає можливість розміщення ядерної зброї в космосі.

Про це, як пише "Європейська правда", генсек НАТО Марк Рютте сказав в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag.

Він назвав цей розвиток подій "тривожним".

НАТО побоюється, що Росія може також вести війни в космосі в майбутньому, використовуючи ядерну зброю проти супутників. "Ми знаємо про повідомлення про те, що Росія вивчає можливість розміщення ядерної зброї в космосі", – заявив генеральний секретар НАТО

За словами Рютте, можливості Москви в космосі застарілі і не на рівні із Заходом: "Тому розробка ядерної зброї в космосі – це спосіб для Росії покращити свої можливості. Це викликає велике занепокоєння".

Він також заявив, що це було б порушенням Договору про космос 1967 року.

Угода була ініційована Сполученими Штатами і Радянським Союзом. Відтоді вона стала частиною міжнародного права. Договір покликаний забезпечити мирне використання космічного простору. Водночас він забороняє розміщення зброї масового знищення в космосі. Метою було стримати гонку озброєнь на Землі між тодішніми наддержавами.

Рютте пояснив, що союзники по НАТО адаптуються до нових викликів у космосі. Вони обмінюються розвідданими, створюють національні космічні командування і розробляють менші, маневреніші і краще захищені супутники. Космос дуже важливий для стримування і оборони НАТО.

"Останніми роками космос стає дедалі більш переповненим, небезпечним і непередбачуваним. Ми знаємо, що конкуренція в космосі жорстока і стає дедалі запеклішою. І не лише в комерційному плані. Це впливає на всю нашу безпеку", – сказав Рютте.

Рютте також вперше оголосив про посилення супутникового спостереження за Арктикою: "Ми бачимо, як Китай і Росія все частіше використовують нові морські шляхи і мілітаризують частини Арктики. Супутники можуть допомогти нам відстежувати пересування на суші і на морі, а також забезпечити нашим військам надійний і безпечний зв'язок".

Нагадаємо, міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що космічна галузь є "вразливим місцем" армії країни.

Перед цим комісар Європейського Союзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс закликав до створення "Європейського космічного щита" задля об'єднання оборонних зусиль у космосі.