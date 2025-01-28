Єврокомісар закликав до створення "Європейського космічного щита"

Комісар Європейського Союзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс закликав до створення "Європейського космічного щита" задля об'єднання оборонних зусиль у космосі.

Про це він сказав під час виступу на 17-й Європейській космічній конференції, цитує Politico, пише "Європейська правда".

Кубілюс заявив, що хоче розпочати діалог з країнами-членами і космічними командуваннями, "щоб розглянути можливості для підвищення обізнаності про європейську космічну сферу з метою моніторингу загроз, в тому числі військових".

Він наголосив, що ці кроки стануть "будівельними блоками на шляху до європейського космічного щита, який об'єднає наші оборонні зусилля в космосі".

Реклама:

За його словами, країни все більше конкурують за домінування в космосі, зокрема, Росія і Китай об'єдналися після російського вторгнення в Україну для реалізації таких проєктів, як спільна місячна атомна електростанція, але Європа "не може залишити космос на поталу агресивним авторитарним державам".

"Європа повинна зберегти лідерство в космосі", – наголосив він.

Кубілюс також висловив застереження щодо американського мільярдера Ілона Маска та інших приватних підприємців з космічними амбіціями.

"Космічні підприємці роблять захоплюючі речі в космосі", – сказав комісар та наголосив, що хоча "структурні проблеми" стримують ЄС, "якщо ми нічого не зробимо, ми ризикуємо потрапити в стагнацію".

Він також закликав країни-члени "купувати європейське".

У серпні 2024 року Британія успішно запустила в космос перший військовий супутник.

Пентагон у 2024 році активно розширював можливості для ведення війни в космосі. Американські військові розцінюють як загрозу розвиток військового потенціалу в космосі Китаєм та Росією.

У листопаді писали, що Сполучене Королівство готує запуск нового супутника, що розширить спроможності зі збору розвідданих.