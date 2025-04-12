В НАТО обеспокоены, что РФ может разместить ядерное оружие в космосе

В НАТО встревожены тем, что Россия рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе.

Об этом генсек НАТО Марк Рютте сказал в интервью газете Welt am Sonntag.

Он назвал это развитие событий "тревожным".

НАТО опасается, что Россия может также вести войны в космосе в будущем, используя ядерное оружие против спутников. "Мы знаем о сообщениях о том, что Россия изучает возможность размещения ядерного оружия в космосе", – заявил генеральный секретарь НАТО

По словам Рютте, возможности Москвы в космосе устаревшие и не на уровне с Западом: "Поэтому разработка ядерного оружия в космосе – это способ для России улучшить свои возможности. Это вызывает большое беспокойство".

Он также заявил, что это было бы нарушением Договора о космосе 1967 года.

Соглашение было инициировано Соединенными Штатами и Советским Союзом. С тех пор оно стало частью международного права. Договор призван обеспечить мирное использование космического пространства. В то же время он запрещает размещение оружия массового уничтожения в космосе. Целью было сдержать гонку вооружений на Земле между тогдашними сверхдержавами.

Рютте объяснил, что союзники по НАТО адаптируются к новым вызовам в космосе. Они обмениваются разведданными, создают национальные космические командования и разрабатывают меньшие, более маневренные и лучше защищенные спутники. Космос очень важен для сдерживания и обороны НАТО.

"В последние годы космос становится все более переполненным, опасным и непредсказуемым. Мы знаем, что конкуренция в космосе жестокая и становится все более ожесточенной. И не только в коммерческом плане. Это влияет на всю нашу безопасность", – сказал Рютте.

Рютте также впервые объявил об усилении спутникового наблюдения за Арктикой: "Мы видим, как Китай и Россия все чаще используют новые морские пути и милитаризируют части Арктики. Спутники могут помочь нам отслеживать передвижения на суше и на море, а также обеспечить нашим войскам надежную и безопасную связь".

Напомним, министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что космическая отрасль является "уязвимым местом" армии страны.

Перед этим комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс призвал к созданию "Европейского космического щита " для объединения оборонных усилий в космосе.