Глава Міноборони Франції назвав "вразливе місце" армії країни

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що космічна галузь є "вразливим місцем" армії країни.

Його заяву наводить BFMTV, повідомляє "Європейська правда".

За словами французького міністра, "ми є поколінням людей, які переживуть те, що може бути формою зоряних воєн".

"Це питання, щодо яких, якщо ми не прокинемося, ми можемо програти", – зазначив Лекорню.

Говорячи про це, він вказав на "можливості знищення супутників у космосі, на щастя, іноді засліплюючи їх", а також "за допомогою спрямованої енергії або лазерної зброї".

Раніше Лекорню назвав "боєприпаси і радіоелектронну боротьбу" "нагальними проблемами" для Франції в найближчі роки.

Своєю чергою президент Франції Емманюель Макрон заявив, що сучасна Росія стала загрозою для усієї Європи, зазначивши, зокрема, що РФ "перевіряє межі дозволеного у повітрі, морі, у космосі та за нашими екранами пристроїв".