У Трампа хочуть укласти 90 торговельних угод за 90 днів

Адміністрація президента Дональда Трампа хоче укласти 90 торговельних угод за 90 днів, але проблеми з швидким вирішенням торгової війни президента вже очевидні.

[R]Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович в понеділок стане одним з перших зовнішньоторговельних посадовців, які прибудуть до Вашингтона для термінових переговорів щодо тарифів, про які Трамп оголосив 2 квітня. Євросоюз є одним з найбільших торговельних партнерів США, обсяг двосторонньої торгівлі з яким минулого року склав майже 1 трильйон доларів.

Але коли прибуде Шефчович, головний переговірник Трампа з питань тарифів, міністр фінансів Скотт Бессент, буде в Буенос-Айресі, щоб продемонструвати підтримку економічних реформ Аргентини, а не у Вашингтоні, навіть незважаючи на те, що на Аргентину припадає лише 16,3 мільярда доларів загального річного товарообігу з США.

Відсутність Бессента в понеділок підкреслює сумніви серед торгових експертів щодо того, наскільки ефективно адміністрація може керувати такою кількістю одночасних переговорів, а також щодо загальних перспектив досягнення 90 угод за 90 днів.

"Ухвалення цих рішень потребуватиме серйозних переговорів", – сказала Венді Катлер, колишній головний переговірник торгового представника США, яка очолює Інститут політики Азійського суспільства. "За цей час ми не зможемо укласти всеосяжну угоду з жодною з цих країн", – сказала вона.

Торговий радник Білого дому Пітер Наварро в п'ятницю в ефірі Fox Business Network заявив, що Бессент, торговий представник США Джеймісон Грір і міністр торгівлі Говард Лутнік можуть виконати цю роботу.

"Отже, ми збираємося укласти 90 угод за 90 днів. Це можливо", – сказав він.

Зрештою, Трамп, "бос, буде головним переговірником. Нічого не робиться без його дуже уважного вивчення", – сказав Наварро.

Навіть найменша з торгових угод першого терміну Трампа – перегляд положень Угоди про вільну торгівлю між США та Південною Кореєю, що стосуються автомобілебудування та виробництва сталі, – зайняла більше восьми місяців, тоді як всеосяжна Угода про торгівлю між США, Мексикою та Канадою зайняла більше двох років.

Але Грір сказав: "Ми можемо дійти до того, що президент зможе укласти ці угоди. Він може вести переговори, і якщо угода хороша, він може розглянути можливість її прийняття, а якщо ні, то він отримає тариф".

Логістика координації 90 пакетів переговорів – це лише одна з перешкод для розтягнутої адміністрації.

За словами дипломатів, багато ключових посад не заповнені, а посадовці, які там працюють, часто зайняті іншими завданнями, як, наприклад, посадовці Міністерства фінансів, які зустрічалися в п'ятницю з представниками України щодо критично важливої угоди з видобутку корисних копалин.

Грір сказав Fox News, що його 200-тисячний штат "працює цілодобово", оскільки пропозиції обмінюються з іноземними колегами туди-сюди.

Ще одним ускладнюючим фактором є невизначеність щодо позиції США в торговельних питаннях, додало друге дипломатичне джерело, зазначивши, що кожен з головних торговельних радників Трампа має свою власну точку зору.

Деякі країни, зокрема Британія, Австралія та інші, обговорювали питання торгівлі з адміністрацією з моменту інавгурації Трампа в січні, але безрезультатно.

Нагадаємо, 9 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу.

У відповідь ЄС також відклав свої контрзаходи проти США.

Зазначимо, що США все ще зберігають 10-відсотковий загальний тариф на глобальний імпорт, а також 25-відсоткові тарифи на сталь, алюміній і автомобілі.