У Трампа хотят заключить 90 торговых соглашений за 90 дней

Администрация президента Дональда Трампа хочет заключить 90 торговых соглашений за 90 дней, но проблемы с быстрым решением торговой войны президента уже очевидны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович в понедельник станет одним из первых внешнеторговых чиновников, которые прибудут в Вашингтон для срочных переговоров по тарифам, о которых Трамп объявил 2 апреля. Евросоюз является одним из крупнейших торговых партнеров США, объем двусторонней торговли с которым в прошлом году составил почти 1 триллион долларов.

Но когда прибудет Шефчович, главный переговорщик Трампа по вопросам тарифов, министр финансов Скотт Бессент, будет в Буэнос-Айресе, чтобы продемонстрировать поддержку экономических реформ Аргентины, а не в Вашингтоне, даже несмотря на то, что на Аргентину приходится лишь 16,3 миллиарда долларов общего годового товарооборота с США.

Отсутствие Бессента в понедельник подчеркивает сомнения среди торговых экспертов относительно того, насколько эффективно администрация может управлять таким количеством одновременных переговоров, а также относительно общих перспектив достижения 90 соглашений за 90 дней.

"Принятие этих решений потребует серьезных переговоров", – сказала Венди Катлер, бывший главный переговорщик торгового представителя США, возглавляющая Институт политики Азиатского общества. "За это время мы не сможем заключить всеобъемлющее соглашение ни с одной из этих стран", – сказала она.

Торговый советник Белого дома Питер Наварро в пятницу в эфире Fox Business Network заявил, что Бессент, торговый представитель США Джеймисон Грир и министр торговли Говард Лутник могут выполнить эту работу.

"Итак, мы собираемся заключить 90 сделок за 90 дней. Это возможно", – сказал он.

В конце концов, Трамп, "босс, будет главным переговорщиком. Ничего не делается без его очень внимательного изучения", – сказал Наварро.

Даже самая маленькая из торговых соглашений первого срока Трампа – пересмотр положений Соглашения о свободной торговле между США и Южной Кореей, касающихся автомобилестроения и производства стали, – заняла более восьми месяцев, тогда как всеобъемлющее Соглашение о торговле между США, Мексикой и Канадой заняло более двух лет.

Но Грир сказал: "Мы можем дойти до того, что президент сможет заключить эти соглашения. Он может вести переговоры, и если соглашение хорошее, он может рассмотреть возможность его принятия, а если нет, то он получит тариф".

Логистика координации 90 пакетов переговоров – это лишь одно из препятствий для растянутой администрации.

По словам дипломатов, многие ключевые должности не заполнены, а должностные лица, которые там работают, часто заняты другими задачами, как, например, чиновники Министерства финансов, которые встречались в пятницу с представителями Украины по критически важному соглашению по добыче полезных ископаемых.

Грир сказал Fox News, что его 200-тысячный штат "работает круглосуточно", поскольку предложения обмениваются с иностранными коллегами туда-сюда.

Еще одним осложняющим фактором является неопределенность относительно позиции США в торговых вопросах, добавил второй дипломатический источник, отметив, что каждый из главных торговых советников Трампа имеет свою собственную точку зрения.

Некоторые страны, в частности Британия, Австралия и другие, обсуждали вопросы торговли с администрацией с момента инаугурации Трампа в январе, но безрезультатно.

Напомним, 9 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает действие объявленных им беспрецедентных тарифов в отношении большинства стран мира.

В ответ ЕС также отложил свои контрмеры против США.

Отметим, что США все еще сохраняют 10-процентный общий тариф на глобальный импорт, а также 25-процентные тарифы на сталь, алюминий и автомобили.