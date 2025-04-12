Уряд Бельгії схвалив ключову угоду, за якою витрати на оборону зростуть до 2% ВВП цьогоріч

Незадовго до півночі в п'ятницю федеральний уряд Бельгії уклав довгоочікувану "Великодню угоду", що стало важливою віхою в роботі цього законодавчого органу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агенція Belga.

Прем'єр-міністр Барт де Вевер представив комплексний шлях зростання країни, з особливим акцентом на оборону. "Ця угода містить реформи, які можна вважати історичними", – сказав він.

Цей перший бюджетний раунд виявився особливо складним через турбулентний геополітичний та економічний контекст, включаючи підвищену невизначеність щодо військової підтримки з боку Сполучених Штатів. Незважаючи на ці виклики, партія де Вевера N-VA зберегла свої амбіції щодо збільшення оборонних видатків щонайменше до 2,5% від ВВП під час роботи нинішнього парламенту.

Уряд взяв на себе зобов'язання збільшити витрати на оборону до 2% ВВП до кінця цього року. Досягнення цього показника вимагатиме інвестицій в розмірі близько 17 мільярдів євро протягом роботи парламенту.

Фінансування на 2025 рік буде здійснюватися за рахунок податків на заморожені російські активи, що зберігаються в Euroclear, дивідендів від державних пакетів акцій і можливого продажу державних активів.

Міністр фінансів Вінсент Ван Петегем оголосив, що з регіонами також будуть проведені консультації для оцінки того, які з їхніх інвестицій можуть бути зараховані до цільового показника НАТО в 2%. Структурні реформи, спрямовані на отримання нових доходів, не очікуються до бюджету 2026 року.

Минулого року бельгійці витратили на оборону 1,3% свого валового внутрішнього продукту. Менше витратили лише Люксембург, Словенія та Іспанія.

Минулого тижня держсекретар США Марко Рубіо наполіг, що усі держави-союзниці мають взяти зобов’язання підняти оборонні витрати до 5% від ВВП.

Уряд Італії планує протягом найближчих місяців оприлюднити плани збільшення оборонних витрат, які дозволять країні досягти цільового показника НАТО у 2% ВВП.

Іспанія у 2025 році витратить на оборону додаткові 2,08 млрд євро шляхом перерозподілу коштів на закупівельні контракти Міністерства оборони.