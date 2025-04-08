ЗМІ: Італія до літа підготує план збільшення оборонних витрат до 2% ВВП

Уряд Італії планує протягом найближчих місяців оприлюднити плани збільшення оборонних витрат, які дозволять країні досягти цільового показника НАТО у 2% ВВП.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", дізналось агентство Bloomberg від джерел.

За інформацією Bloomberg, висопосадовці та військове керівництво Італії готуються до різних сценаріїв на випадок, якщо США скоротять військову присутність у країні.

Оголошення про витрати на оборону у мінімум 2% ВВП італійська сторона планує зробити не пізніше саміту НАТО 24-25 червня.

Планується, що видатки збільшать за рахунок інших допоміжних елементів, пов'язаних з національною безпекою – наприклад витрат на берегову охорону Італії, кажуть джерела Bloomberg.

Співрозмовники агентства у військових колах вважають, що Італія зрештою погодиться на оборонні витрати в розмірі 3,5% ВВП, аби компенсувати потенційний вихід військової інфраструктури США.

Проте незрозуміло, скільки коштуватиме таке збільшення, оскільки бюджет Італії зазвичай дуже обмежений, і на це потрібні мільярди євро, ідеться в публікації.

Наразі Італія виділяє лише 1,5% ВВП на військові витрати – суттєво нижче від більшості держав Альянсу та менше за мінімально встановлений показник у 2% ВВП.

Минулого тижня держсекретар США Марко Рубіо наполіг, що усі держави-союзниці мають взяти зобов’язання підняти оборонні витрати до 5% від ВВП.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні наступного тижня, за інформацією ЗМІ, відвідає Білий дім і зустрінеться з Дональдом Трампом.