В Бельгии одобрили соглашение, по которому расходы на оборону вырастут до 2% ВВП в этом году

Незадолго до полуночи в пятницу федеральное правительство Бельгии заключило долгожданное "Пасхальное соглашение", что стало важной вехой в работе этого законодательного органа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Belga.

Премьер-министр Барт де Вевер представил комплексный путь роста страны, с особым акцентом на оборону. "Это соглашение содержит реформы, которые можно считать историческими", – сказал он.

Этот первый бюджетный раунд оказался особенно сложным из-за турбулентного геополитического и экономического контекста, включая повышенную неопределенность в отношении военной поддержки со стороны Соединенных Штатов. Несмотря на эти вызовы, партия де Вевера N-VA сохранила свои амбиции по увеличению оборонных расходов как минимум до 2,5% от ВВП во время работы нынешнего парламента.

Правительство взяло на себя обязательство увеличить расходы на оборону до 2% ВВП до конца этого года. Достижение этого показателя потребует инвестиций в размере около 17 миллиардов евро в течение работы парламента.

Финансирование на 2025 год будет осуществляться за счет налогов на замороженные российские активы, хранящиеся в Euroclear, дивидендов от государственных пакетов акций и возможной продажи государственных активов.

Министр финансов Винсент Ван Петегем объявил, что с регионами также будут проведены консультации для оценки того, какие из их инвестиций могут быть зачислены в целевой показатель НАТО в 2%. Структурные реформы, направленные на получение новых доходов, не ожидаются до бюджета 2026 года.

В прошлом году бельгийцы потратили на оборону 1,3% своего валового внутреннего продукта. Меньше потратили только Люксембург, Словения и Испания.

На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио настоял, что все государства-союзники должны взять обязательство поднять оборонные расходы до 5% от ВВП.

Правительство Италии планирует в течение ближайших месяцев обнародовать планы увеличения оборонных расходов, которые позволят стране достичь целевого показателя НАТО в 2% ВВП.

Испания в 2025 году потратит на оборону дополнительные 2,08 млрд евро путем перераспределения средств на закупочные контракты Министерства обороны.