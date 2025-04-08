Іспанія терміново збільшить витрати на оборону на 2 млрд євро

Іспанія у 2025 році витратить на оборону додаткові 2,08 мільярда євро шляхом перерозподілу коштів на закупівельні контракти Міністерства оборони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як пояснила речниця іспанського уряду Пілар Алегрія, перерозподілені кошти будуть в основному використані на "модернізацію, утримання і поліпшення персоналу, інфраструктури та обладнання" в межах чинних контрактів.

"Уряд прагне досягти (показника у 2% ВВП оборонних витрат. – Ред.) якомога швидше", – запевнила вона на брифінгу після засідання уряду Іспанії.

Серед 32 членів НАТО Іспанія має найнижчий показник оборонних видатків у відсотках до ВВП – лише 1,3%. Досягнення мінімальних 2% ВВП вимагатиме від Іспанії додаткових витрат у близько 10 мільярдів євро на рік.

Нещодавно Мадрид зобов'язався досягти 2% ВВП "задовго" до цільового 2029 року.

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