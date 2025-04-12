Україна і Нідерланди продовжать співпрацю за кластером "Основи" у процесі вступу в ЄС

Україна та Нідерланди домовились продовжувати співпрацю за ключовими сферами кластера "Основи" у процесі вступу в ЄС, зокрема у сферах судочинства і боротьби з корупцією.

Про це йдеться у комюніке міжурядової конференції Україна-Нідерланди, яке є в розпорядженні "Європейської правди".

Як зазначається, у сфері верховенства права Україна та Нідерланди домовилися продовжувати періодичну співпрацю у ключових сферах кластеру "Основи" процесу вступу до ЄС.

"Це включає зустрічі на рівні експертів для обміну кращими практиками щодо розробки політики, впровадження реформ та приведення українського законодавства у відповідність до законодавства ЄС, зокрема, у сфері судочинства та боротьби з корупцією", – йдеться у комюніке.

Нідерланди висловили свою підтримку зусиллям України щодо прийняття та імплементації Дорожньої карти з верховенства права.

Крім того, Нідерланди запропонували експертизу та консультації для підтримки України у виконанні критеріїв для приєднання до Робочої групи ОЕСР з питань хабарництва та Конвенції по боротьбі з хабарництвом.

Водночас, Нідерланди через свою програму МАТРА продовжуватимуть надавати підтримку організаціям громадянського суспільства в Україні, які працюють у сфері верховенства права та належного врядування.

Як повідомлялося, для участі в конференції до Львова прибув міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп.

Як відомо, Україна очікує на відкриття перших кластерів у перемовинах про вступ до ЄС. У Єврокомісії заявили про амбітні плани відкриття трьох кластерів переговорів ще до завершення польського головування у червні 2025 року. Проте цей крок блокує Угорщина, висуваючи нові вимоги щодо прав угорської меншини.