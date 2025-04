Глава МЗС Нідерландів прибув у Львів для участі в конференції щодо вступу України в ЄС

До Львова прибув міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє в X видання NOELreports.

Видання розмістило світлину міністра, коли він покладав квіти на Марсовому полі.

"Він вшанував пам'ять загиблих українських захисників і має намір взяти участь у конференції, провести робочі зустрічі та обговорити подальшу європейську інтеграцію України", – йдеться у повідомленні.

🇳🇱🇺🇦 The Minister of Foreign Affairs of the Netherlands, Caspar Veldkamp, has arrived in Lviv.



He paid tribute to fallen Ukrainian defenders and is set to participate in a conference, hold working meetings, and discuss Ukraine's continued European integration. pic.twitter.com/Pfl2ssPT5v