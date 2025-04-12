Глава МЗС Нідерландів прибув у Львів для участі в конференції щодо вступу України в ЄС

До Львова прибув міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє в X видання NOELreports.

Видання розмістило світлину міністра, коли він покладав квіти на Марсовому полі.

"Він вшанував пам'ять загиблих українських захисників і має намір взяти участь у конференції, провести робочі зустрічі та обговорити подальшу європейську інтеграцію України", – йдеться у повідомленні.

🇳🇱🇺🇦 The Minister of Foreign Affairs of the Netherlands, Caspar Veldkamp, has arrived in Lviv.



He paid tribute to fallen Ukrainian defenders and is set to participate in a conference, hold working meetings, and discuss Ukraine's continued European integration. pic.twitter.com/Pfl2ssPT5v – NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 12, 2025

Згідно з повідомленнями нідерландських ЗМІ, Нідерланди допомагають Україні у процесі вступу до Європейського Союзу. З цією метою в суботу у Львові відбудеться конференція, в якій також візьме участь міністр Каспар Вельдкамп.

Нижня палата парламенту звернулася до кабінету міністрів з проханням допомогти українському уряду у складній процедурі вступу до ЄС. Для того, щоб стати членом ЄС, країна-кандидат повинна відповідати так званим Копенгагенським критеріям.

Представники шести голландських міністерств прибули до Львова, щоб обговорити питання верховенства права, сільського господарства, енергетики та соціальних питань.

Конференція у Львові відбуватиметься щороку і проходитиме почергово в Україні та Нідерландах. Вельдкамп також виступить у Львові разом з віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною.

Нагадаємо, Кабмін затвердив план з виконання Україною рекомендацій Єврокомісії, викладених у доповіді про прогрес країн-кандидатів від 2024 року.

Як відомо, Україна очікує на відкриття перших кластерів у перемовинах про вступ до ЄС. У Єврокомісії заявили про амбітні плани відкриття трьох кластерів переговорів ще до завершення польського головування у червні 2025 року. Проте цей крок блокує Угорщина, висуваючи нові вимоги щодо прав угорської меншини.