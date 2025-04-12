Украина и Нидерланды продолжат сотрудничество по кластеру "Основы" в процессе вступления в ЕС

Украина и Нидерланды договорились продолжать сотрудничество по ключевым сферам кластера "Основы" в процессе вступления в ЕС, в частности в сферах судопроизводства и борьбы с коррупцией.

Об этом говорится в коммюнике межправительственной конференции Украина-Нидерланды, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Как отмечается, в сфере верховенства права Украина и Нидерланды договорились продолжать периодическое сотрудничество в ключевых сферах кластера "Основы" процесса вступления в ЕС.

"Это включает встречи на уровне экспертов для обмена лучшими практиками по разработке политики, внедрения реформ и приведения украинского законодательства в соответствие с законодательством ЕС, в частности, в сфере судопроизводства и борьбы с коррупцией", – говорится в коммюнике.

Нидерланды выразили свою поддержку усилиям Украины по принятию и имплементации Дорожной карты по верховенству права.

Кроме того, Нидерланды предложили экспертизу и консультации для поддержки Украины в выполнении критериев для присоединения к Рабочей группе ОЭСР по вопросам взяточничества и Конвенции по борьбе со взяточничеством.

В то же время, Нидерланды через свою программу МАТРА будут продолжать оказывать поддержку организациям гражданского общества в Украине, которые работают в сфере верховенства права и надлежащего управления.

Как сообщалось, для участия в конференции во Львов прибыл министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп.

Как известно, Украина ожидает открытия первых кластеров в переговорах о вступлении в ЕС. В Еврокомиссии заявили об амбициозных планах открытия трех кластеров переговоров еще до завершения польского председательства в июне 2025 года. Однако этот шаг блокирует Венгрия, выдвигая новые требования относительно прав венгерского меньшинства.