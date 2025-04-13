Зеленский к Европе и США после удара РФ по Сумах: разговоры никогда не останавливали баллистику

Президент Владимир Зеленский после российского удара баллистикой по Сумах в воскресенье призвал мир, в частности, Соединенные Штаты и Европу, продемонстрировать жесткую реакцию.

Об этом глава государства написал в воскресенье в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

Президент заявил, что после удара российской баллистики по "обычной городской улице" в Сумах речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей.

"Только сволочь так может действовать. Забирая жизни у обычных людей. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас продолжается спасательная операция. Все необходимые службы работают. Нужна жесткая реакция мира. Соединенных Штатов, Европы, всех в мире, кто хочет окончания этой войны и убийств", – призвал украинский президент.

Он подчеркнул, что Россия хочет именно такого террора и затягивает эту войну.

"Без давления на агрессора мир невозможен. Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы. Нужно такое отношение к России, на которое заслуживает террорист. Спасибо всем, кто с Украиной и помогает нам защищать жизнь", – отметил Владимир Зеленский.

В результате российского ракетного удара утром 13 апреля по центру Сум погибли более двадцати гражданских, сообщил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.