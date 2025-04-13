Британці хочуть, щоб уряд зосередився на відновленні торговельних зв'язків з ЄС

Переважна більшість британських виборців хочуть, щоб уряд зосередився на відновленні торговельних зв’язків з ЄС замість укладення нової економічної угоди зі США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Дослідження, проведене на замовлення аналітичного центру Best for Britain, свідчить про те, що люди, які мають право голосу, бачать свої економічні інтереси та інтереси Великої Британії набагато тісніше пов'язаними з відкритими торговельними відносинами з сусідами по ЄС, ніж з будь-якими угодами, які уряд може укласти чи не укласти зі США.

Аналіз показує, наскільки британська громадськість розвернулася на користь ЄС після референдуму щодо Brexit, і вказує на те, що ця тенденція може посилитися внаслідок економічних потрясінь, спричинених заявами президента США Дональда Трампа щодо тарифів.

Дослідження показало, що 53% виборців вважають, що тісніші відносини з ЄС матимуть позитивний вплив на економіку Великої Британії. Лише 13%, які вважають, що ефект буде негативним.

Своєю чергою, 68% вважають, що кращі відносини з ЄС сприятимуть зростанню торгівлі між Великою Британією та ЄС.

На запитання, якими, на їхню думку, мають бути пріоритети глави уряду Кіра Стармера на саміті Великої Британії та ЄС у травні, найпопулярнішою відповіддю була "торгівля між Великою Британією та ЄС". Вона трохи випередила "нелегальну імміграцію через Ла-Манш" і "покращення оборони та безпеки Великої Британії та ЄС".

Коли виборцям запропонували 20 варіантів відповідей і попросили вибрати чотири пріоритети уряду, "здатність Великої Британії підписати нові торговельні угоди зі США" посіла 17-е місце.

На першому місці – вартість життя, на другому – імміграція та притулок, на третьому – економіка Великої Британії та економічне зростання, на четвертому – витрати на енергоносії, на п'ятому – оборона Великої Британії, а на шостому – торгівля між Великою Британією та ЄС.

З моменту вступу на посаду в липні минулого року прем'єр-міністр Кір Стармер пообіцяв "перезавантажити" відносини з ЄС, які часто були холодними за попереднього консервативного уряду Великої Британії.

Стармер заявляв, що прагне покращити торговельну угоду з Європейським Союзом, яку Лондон підписав із Брюсселем після Brexit.