У Білому домі показали результати медогляду Трампа

Особистий лікар президента США Дональда Трампа Шон Барбабелла заявив, що глава Білого дому перебуває у відмінному стані здоров'я після того, як у п'ятницю він пройшов плановий медичний огляд.

Звіт лікаря опублікувала речниця Білого дому Керолайн Левітт, пише "Європейська правда".

Звіт є найбільш детальною інформацією про стан здоров'я 78-річного Трампа з тих пір, як він повернувся до Білого дому в січні.

Трамп є найстаршою людиною, яка була приведена до присяги на посаді президента, хоча його попередник, Джо Байден, був старшим – на момент відходу з посади йому було 82. На момент інавгурації Байдену було також 78 років, проте на той момент від був трохи молодшим за Трампа.

"Президент Трамп демонструє відмінне когнітивне і фізичне здоров'я і повністю придатний до виконання обов'язків головнокомандувача і глави держави", – написав Барбабелла у своєму звіті.

В рамках обстеження Трамп здав кілька аналізів крові, пройшов кардіологічне обстеження та УЗД, повідомив його лікар.

"Його активний спосіб життя продовжує робити значний внесок у його самопочуття", – написав Барбабелла, пославшись на участь Трампа у зустрічах, виступах і його "часті перемоги в гольф-турнірах".

Трамп важить 101 кілограм і має зріст 190 сантиметрів. Його частота серцевих скорочень у стані спокою становить 62 удари на хвилину, а кров'яний тиск – 128/74. Трамп набрав 30 з 30 балів на іспиті Монреальської когнітивної шкали, йдеться в записці лікаря.

Обстеження різних систем організму Трампа виявилися в нормі, в тому числі очей, голови, вух, носа і горла. Лікар зазначив, що на правому вусі Трампа є шрам від вогнепальної зброї.

Барбабелла написав, що Трамп демонструє "міцну серцеву, легеневу, неврологічну та загальну фізичну функцію".

За словами лікаря, колоноскопія, проведена минулого літа, показала, що у президента США дивертикуліт – запалення, що виникає, коли в стінках товстої кишки утворюються маленькі мішечки. Такі мішечки називаються дивертикулами. Зазвичай це захворювання протікає безсимптомно, але може спричиняти дискомфорт, а іноді й кровотечу.

У документі також йдеться про те, що президент свого часу переніс операцію з видалення катаракти, проте не уточнюється, коли саме.

Нагадаємо, в ході передвиборчої кампанії у США кандидатка на посаду президента від Демократичної партії Камала Гарріс звинувачувала Трампа у приховуванні даних про здоров’я.

Гарріс розкритикувала Трампа за те, що він не розкрив свої медичні записи, тоді як вона опублікувала лист від свого лікаря з результатами медобстеження.