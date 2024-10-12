Білий дім розкрив результати медобстеження Гарріс, яка йде в президенти
Білий дім у суботу, 12 жовтня, опублікував результати медичного обстеження віцепрезидентки Камали Гарріс, яка балотується в президенти США.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У листі лікаря Гарріс Джошуа Сіммонса вказано, що віцепрезидентка страждає на сезонні алергії та кропив’янку, а також є короткозорою. Її останній огляд у квітні 2024 року включно з аналізом крові не виявив підстав для занепокоєння.
Також Гарріс, згідно з листом, носить контактні лінзи, час від часу приймає протиалергічні ліки, дотримується здорової дієти – не вживає тютюну, а алкоголь п’є "лише зрідка і в помірних кількостях".
"Якщо підсумувати, віцепрезидентка Гарріс перебуває у відмінному здоров’ї. Вона володіє фізичною і психічною стійкістю, необхідною для успішного виконання президентських обов'язків", – підсумовує її лікар.
Публікація детальних медичних даних про віцепрезидентку США, ймовірно, має на меті створити контраст між нею та республіканським опонентом, 78-річним Дональдом Трампом.
Кампанія Трампа тривалий час робила наголос на непридатності Джо Байдена обіймати посаду президента США, посилаючись на його вік.
У серпні республіканець казав, що вважає свій зовнішній вигляд кращим, ніж у суперниці-демократки Камали Гарріс.