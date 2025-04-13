В Белом доме показали результаты медосмотра Трампа

Личный врач президента США Дональда Трампа Шон Барбабелла заявил, что глава Белого дома находится в отличном состоянии здоровья после того, как в пятницу он прошел плановый медицинский осмотр.

Отчет врача опубликовала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, пишет "Европейская правда".

Отчет является наиболее подробной информацией о состоянии здоровья 78-летнего Трампа с тех пор, как он вернулся в Белый дом в январе.

Трамп является самым старшим человеком, который был приведен к присяге на посту президента, хотя его предшественник, Джо Байден, был старшим – на момент ухода с должности ему было 82. На момент инаугурации Байдену было также 78 лет, однако на тот момент он был немного моложе Трампа.

"Президент Трамп демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью пригоден к исполнению обязанностей главнокомандующего и главы государства", – написал Барбабелла в своем отчете.

В рамках обследования Трамп сдал несколько анализов крови, прошел кардиологическое обследование и УЗИ, сообщил его врач.

"Его активный образ жизни продолжает вносить значительный вклад в его самочувствие", – написал Барбабелла, сославшись на участие Трампа во встречах, выступлениях и его „частые победы в гольф-турнирах".

Трамп весит 101 килограмм и имеет рост 190 сантиметров. Его частота сердечных сокращений в состоянии покоя составляет 62 удара в минуту, а кровяное давление – 128/74. Трамп набрал 30 из 30 баллов на экзамене Монреальской когнитивной шкалы, говорится в записке врача.

Обследования различных систем организма Трампа оказались в норме, в том числе глаз, головы, ушей, носа и горла. Врач отметил, что на правом ухе Трампа есть шрам от огнестрельного оружия.

Барбабелла написал, что Трамп демонстрирует "крепкую сердечную, легочную, неврологическую и общую физическую функцию".

По словам врача, колоноскопия, проведенная прошлым летом, показала, что у президента США дивертикулит – воспаление, возникающее, когда в стенках толстой кишки образуются маленькие мешочки. Такие мешочки называются дивертикулами. Обычно это заболевание протекает бессимптомно, но может вызывать дискомфорт, а иногда и кровотечение.

В документе также говорится о том, что президент в свое время перенес операцию по удалению катаракты, однако не уточняется, когда именно.

Напомним, в ходе предвыборной кампании в США кандидат на пост президента от Демократической партии Камала Харрис обвиняла Трампа в сокрытии данных о здоровье.

Харрис раскритиковала Трампа за то, что он не раскрыл свои медицинские записи, тогда как она опубликовала письмо от своего врача с результатами медобследования.