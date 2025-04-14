Таксисти столичного регіону Греції проведуть 24-годинний страйк

У Греції профспілка таксистів столичного регіону Аттики, SATA, розпочинає у вівторок 24-годинний страйк, який триватиме з 6 ранку вівторка до 6 ранку середи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Профспілка вимагає, щоб згідно з новим Кодексом дорожнього руху зайнятим таксі дозволили виїжджати на автобусні смуги. Хоча це право спочатку було включено до проєкту нового кодексу, новопризначений заступник міністра транспорту Константінос Кіранакіс припустив, що уряд розглядає можливість виключення таксі з автобусних смуг.

Страйкуючі таксисти проведуть мітинг зі своїми автомобілями на перехресті вулиці Спіру Паці та проспекту Атінон о 9:30 ранку у вівторок.

SATA попередила, що якщо нові правила заборонять таксі з пасажирами виїжджати на автобусні смуги, водіям, які порушать це правило, загрожує штраф у розмірі 200 євро, призупинення дії водійського посвідчення на один місяць і п'ять штрафних балів за національною системою оцінювання. Накопичення 25 балів протягом дворічного періоду може призвести до відкликання посвідчення водія. Порушення фіксуватимуться за допомогою камер, встановлених на міських автобусах.

"Цей страйк неминучий для нашого сектора – і це попереджувальний страйк", – йдеться в заяві SATA.

У Греції 9 квітня відбувся загальнонаціональний страйк профспілок, у зв’язку з чим пороми стояли у портах, авіарейси були скасовані, а громадський транспорт працював лише частково.

Наприкінці березня національний страйк у Бельгії проти запланованої новим урядом пенсійної реформи призупинив усі авіарейси.