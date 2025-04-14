Таксисты столичного региона Греции проведут 24-часовую забастовку

В Греции профсоюз таксистов столичного региона Аттики, SATA, начинает во вторник 24-часовую забастовку, которая продлится с 6 утра вторника до 6 утра среды.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Профсоюз требует, чтобы согласно новому Кодексу дорожного движения занятым такси разрешили выезжать на автобусные полосы. Хотя это право сначала было включено в проект нового кодекса, недавно назначенный заместитель министра транспорта Константинос Киранакис предположил, что правительство рассматривает возможность исключения такси из автобусных полос.

Бастующие таксисты проведут митинг со своими автомобилями на перекрестке улицы Спиру Паци и проспекта Атинон в 9:30 утра во вторник.

SATA предупредила, что если новые правила запретят такси с пассажирами выезжать на автобусные полосы, водителям, которые нарушат это правило, грозит штраф в размере 200 евро, приостановление действия водительского удостоверения на один месяц и пять штрафных баллов по национальной системе оценивания. Накопление 25 баллов в течение двухлетнего периода может привести к отзыву водительского удостоверения. Нарушения будут фиксироваться с помощью камер, установленных на городских автобусах.

"Эта забастовка неизбежна для нашего сектора – и это предупредительная забастовка", – говорится в заявлении SATA.

В Греции 9 апреля состоялась общенациональная забастовка профсоюзов, в связи с чем паромы стояли в портах, авиарейсы были отменены, а общественный транспорт работал лишь частично.

В конце марта национальная забастовка в Бельгии против запланированной новым правительством пенсионной реформы приостановила все авиарейсы.