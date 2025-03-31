У Бельгії антиурядові протести призупинили авіасполучення

У понеділок, 31 березня, національний страйк у Бельгії проти запланованої новим урядом пенсійної реформи призупинив усі авіарейси.

Про це написало агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначається, деякі протестувальники заблокували доступ до деяких магазинів у торговельному районі Брюсселя, включно із Foot Locker, Kiko Milano, Zara, Primark і Pull & Bear.

Внаслідок національного страйку у Бельгії призупинили всі авіарейси, також він спричинив деякі перебої в роботі громадського транспорту.

Фото: Reuters

Запланована пенсійна реформа заохочує тих, хто працює після досягнення пенсійного віку і має 35 років стажу, тоді як достроковий вихід на пенсію без 35 років стажу загрожує штрафом.

Нова система також є менш сприятливою для людей з низьким рівнем доходів порівняно з попередньою, яка передбачала одноразову виплату залежно від тривалості трудового стажу.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

У лютому тисячі бельгійців вже виходили на вулиці на знак протесту проти запланованої новим урядом пенсійної реформи.

Нагадаємо, новий уряд Бельгії на чолі з лідером N-VA Бартом де Вевером склав присягу 3 лютого – через майже вісім місяців після того, як у країні відбулись парламентські вибори.

Де Вевер вів переговори про формування п’ятипартійної коаліції за участю центристської франкомовної партії Les Engagés, франкомовного правоцентристського "Реформістського руху" (MR), нідерландськомовної центристської Християнсько-демократичної і фламандської партії (CD&V) та Vooruit ("Вперед").