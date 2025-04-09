У Греції проходить масштабний страйк: скасовані авіарейси, частково не їздить транспорт

У Греції в середу, 9 квітня, проходить загальнонаціональний страйк профспілок, у зв’язку з чим пороми стоять у портах, авіарейси скасовані, а громадський транспорт працює лише частково.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Профспілки вимагають від влади припинити заходи жорсткої економії, запроваджені міжнародними кредиторами десять років тому.

24-годинний страйк оголосили дві головні профспілки, що охоплюють державний і приватний сектори.

Вони вимагають підвищення зарплат і повного повернення прав на ведення колективних переговорів, які були скасовані в рамках міжнародної допомоги під час фінансової кризи в Греції.

Комерційні рейси до та з Греції, а також між внутрішніми пунктами призначення були скасовані з опівночі середи до опівночі четверга.

Крім того, у грецькій столиці Афінах автобуси, тролейбуси, поїзди, трамваї та метро працювали лише частину дня.

Профспілки запланували три марші протесту в центрі Афін пізніше в середу, аналогічні демонстрації заплановані і в інших містах.

Наприкінці березня національний страйк у Бельгії проти запланованої новим урядом пенсійної реформи призупинив усі авіарейси.

У лютому тисячі бельгійців вже виходили на вулиці на знак протесту проти запланованої новим урядом пенсійної реформи.