Пара в Іспанії нелегально продавала пум і сервалів, зокрема з України

Цивільна гвардія Іспанії повідомила про арешт двох членів злочинної організації, яка продавала через інтернет котячих, зокрема й захищені види.

Про це іспанські правоохоронці заявили 14 квітня, пише "Європейська правда".

У межах поліцейської операції на Майорці були заарештовані двоє людей і почате розслідування проти ще однієї людини, які займалася продажем різних видів екзотичних тварин через інтернет.

Під час обшуку виявили "загалом 19 особин сімейства котячих, серед яких: чистий каракал, два чистих сервали і ще 16 гібридних котів різного ступеня гібридизації та видів", заявили в Цивільній гвардії.

Фото: Цивільна гвардія Іспанії

Розслідування показало, що арештовані були учасниками міжнародної схеми торгівлі іншими видами тварин, що охороняються – білі тигри, чорні леопарди, пуми, гієни тощо.

Фото: Цивільна гвардія Іспанії

"Більшість тварин, виставлених на продаж, походили з таких країн, як Росія, Білорусь та Україна, з метою контрабандного ввезення до Європейського Союзу", – стверджується в повідомленні.

Іспанські правоохоронці кажуть, що тварин нелегально вивозили через Білорусь до Польщі й далі до ЄС із фальшивими документами. Ціна за одну тварину могла доходити до 60 тисяч євро.

Котячі та їхні гібриди до четвертого покоління перебувають під захистом Конвенції CITES про охорону видів дикої фауни і флори шляхом регулювання торгівлі ними, учасницею якої є Європейський Союз.

Раніше цього року Французька митниця повідомила про перехоплення контрабандного м’яса панголіна, яке намагалися потай ввезти на територію країни з Камеруну.