У Франції перехопили м’ясо панголіна, яке везли контрабандою з Африки

Французька митниця повідомила про перехоплення контрабандного м’яса панголіна, яке намагалися потай ввезти на територію країни з Камеруну.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Випадок стався в аеропорту Бордо ще наприкінці 2024 року, але повідомили про нього лише цього тижня.

🚨 #OperationThunder : La Douane française saisit de nombreuses espèces protégées dans une opération mondiale de lutte contre le trafic d’espèces sauvages 🌍



🦎 Plus de 40 constatations, incluant des animaux vivants, des coquillages, des coraux et du bois d’agar.



🔗 Le trafic… pic.twitter.com/foiyyqvwyA – Direction générale des douanes et droits indirects (@douane_france) February 24, 2025

Вантаж викрили у рамках міжнародної операції з протидії контрабанді захищених видів. Всього виявили понад 16 кг м’яса панголіна з одинадцяти особин.

Панголін – реліктова група ссавців, яким загрожує вимирання, при цьому цей вид дуже потерпає від браконьєрства. Його м’ясо високо цінується в Африці та цікавить любителів екзотики в інших країнах.

Окрім м’яса панголінів, французькі митники в рамках цієї операції (за невказаний період) виявили 250 кг м’яса екзотичних видів, яке намагались провезти контрабандою.

Загалом виявили 40 випадків контрабанди живих захищених видів або частин тварин.

Серед таких були три ігуани, екзотичні метелики, тигри та гіпопотами і понад 50 частин вбитих тварин – слонячі ноги, панцирі морських черепах, акулячі зуби, череп моржа, фрагменти коралів і мушлі молюсків.

З морського дна біля польського Гданська нещодавно виловили вантаж кокаїну на 15 млн доларів.

Наприкінці січня литовські прикордонники на кордоні з Білоруссю виявили ймовірний тунель контрабандистів.