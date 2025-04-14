Пара в Испании нелегально продавала пум и сервалов, в том числе из Украины

Гражданская гвардия Испании сообщила об аресте двух членов преступной организации, которая продавала через интернет кошачьих, в том числе и защищенные виды.

Об этом испанские правоохранители заявили 14 апреля, пишет "Европейская правда".

В рамках полицейской операции на Майорке были арестованы два человека и начато расследование против еще одного человека, который занимался продажей различных видов экзотических животных через интернет.

Во время обыска обнаружили "всего 19 особей семейства кошачьих, среди которых: чистый каракал, два чистых сервала и еще 16 гибридных котов различной степени гибридизации и видов", заявили в Гражданской гвардии.

Фото: Гражданская гвардия Испании

Расследование показало, что арестованные были участниками международной схемы торговли другими видами охраняемых животных – белые тигры, черные леопарды, пумы, гиены и тому подобное.

Фото: Гражданская гвардия Испании

"Большинство животных, выставленных на продажу, происходили из таких стран, как Россия, Беларусь и Украина, с целью контрабандного ввоза в Европейский Союз", – утверждается в сообщении.

Испанские правоохранители говорят, что животных нелегально вывозили через Беларусь в Польшу и далее в ЕС с фальшивыми документами. Цена за одно животное могла доходить до 60 тысяч евро.

Кошачьи и их гибриды до четвертого поколения находятся под защитой Конвенции CITES об охране видов дикой фауны и флоры путем регулирования торговли ими, участницей которой является Европейский Союз.

Ранее в этом году Французская таможня сообщила о перехвате контрабандного мяса панголина, которое пытались тайно ввезти на территорию страны из Камеруна.