У Молдові перевірять майно і декларацію очільниці автономного регіону Гагаузія

У Молдові проведуть перевірку майна та декларації про доходи очільниці автономного регіону Гагаузія Євгенії Гуцул, яка є фігуранткою справи про незаконне фінансування партії "Шор".

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Національний орган непідкупності (ANI) ініціював перевірку майна та декларації про доходи Євгенії Гуцул на підставі скарги, поданої ще 27 березня.

У скарзі йшлося про те, що декларація Гуцул може вказувати на порушення. Зокрема, увагу привернули великі грошові подарунки для Гуцул з нагоди родинних свят.

Йдеться про отримання нею 23 тисяч євро і 220 тисяч молдовських леїв у 2023 році та 4000 євро і 170 тисяч леїв у 2024 році. Також вказують на невідповідність, що Гуцул з 2019 року має власне житло, але проживає у квартирі сестри.

Інспектори перевірять наявність необгрунтованої різниці між доходами і витратами башкана та законність походження коштів, задекларованих як подарунки від приватних осіб.

Нагадаємо, минулого тижня суд змінив запобіжний захід Євгенії Гуцул та перевів її під домашній арешт.

Євгенія Гуцул є фігуранткою кримінального провадження в Молдові, яке з квітня 2024 року розглядається в суді. Її звинувачують у тому, що вона, працюючи секретаркою партії "Шор" у 2019-2022 роках, систематично та щоденно ввозила в Молдову з РФ гроші, які використовували для фінансування політичної діяльності партії. Антикорупційна прокуратура Молдови також звинувачує її в координації діяльності деяких офісів партії.