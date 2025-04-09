Главу Гагаузії Гуцул відпустили додому

Суд району Чокана в Кишиневі вирішив змінити запобіжний захід башкану (голові) автономного регіону Гагаузія Євгенії Гуцул та перевести її під домашній арешт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

Прокуратура Молдови прохала суд про продовження тримання Гуцул під вартою, тоді як її захист наполягав, що обвинувачення не навело жодних доказів провини башкана.

Гуцул, яка була фізично присутня на судовому засіданні, відтак буде переведена під домашній арешт на 30 днів.

Строк попереднього запобіжного заходу – тримання під вартою – спливає 15 квітня.

Поки судді розглядали клопотання прокуратури, на вулиці десятки прихильників голови Гагаузії скандували гасла на її підтримку. Відразу після оголошення рішення вони поаплодували.

Євгенія Гуцул є фігуранткою кримінального провадження в Молдові, яке з квітня 2024 року розглядається в суді. Її звинувачують у тому, що вона, працюючи секретаркою партії "Шор" у 2019-2022 роках, систематично та щоденно ввозила в Молдову з РФ гроші, які використовували для фінансування політичної діяльності партії. Антикорупційна прокуратура Молдови також звинувачує її в координації діяльності деяких офісів партії.

Після арешту Гуцул написала листи з проханням захистити її до правителя Росії Владіміра Путіна, президента США Дональда Трампа і віцепрезидента Венса.

Її прихильники під час розгляду апеляції співали "Катюшу" під стінами суду і кликали Путіна.