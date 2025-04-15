В Молдове проверят имущество и декларацию главы автономного региона Гагаузия

В Молдове проведут проверку имущества и декларации о доходах главы автономного региона Гагаузия Евгении Гуцул, которая является фигуранткой дела о незаконном финансировании партии "Шор".

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Национальный орган неподкупности (ANI) инициировал проверку имущества и декларации о доходах Евгении Гуцул на основании жалобы, поданной еще 27 марта.

В жалобе говорилось о том, что декларация Гуцул может указывать на нарушения. В частности, внимание привлекли большие денежные подарки для Гуцул по случаю семейных праздников.

Речь идет о получении ею 23 тысяч евро и 220 тысяч молдавских леев в 2023 году и 4000 евро и 170 тысяч леев в 2024 году. Также указывают на несоответствие, что Гуцул с 2019 года имеет собственное жилье, но проживает в квартире сестры.

Инспекторы проверят наличие необоснованной разницы между доходами и расходами башкана и законность происхождения средств, задекларированных как подарки от частных лиц.

Напомним, на прошлой неделе суд изменил меру пресечения Евгении Гуцул и перевел ее под домашний арест.

Евгения Гуцул является фигуранткой уголовного производства в Молдове, которое с апреля 2024 года рассматривается в суде. Ее обвиняют в том, что она, работая секретарем партии "Шор" в 2019-2022 годах, систематически ввозила в Молдову из РФ деньги, которые использовали для финансирования политической деятельности партии.

Антикоррупционная прокуратура Молдовы также обвиняет ее в координации деятельности некоторых офисов партии.