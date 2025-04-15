Посольство РФ у Швеції бідкається через 11-й за рік "акт вандалізму" проти себе

Невідомі скинули ємності з фарбою на території російського посольства в Стокгольмі – дипмісія жаліється, що це вже одинадцятий подібний інцидент за минулий рік.

Про це дипмісія повідомила у Telegram, передає "Європейська правда".

Посольство надіслало владі Швеції ноту з вимогою забезпечити безпеку диппредставництва.

"Рано-вранці 15 квітня посольство Росії в Стокгольмі зазнало чергового акту вандалізму. На асфальт перед центральним входом у службову будівлю дипмісії, а також перед житловим комплексом на її території (де також розташована школа при посольстві) були скинуті ємності з фарбою", – йдеться в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що посольство негайно інформувало шведську поліцію про те, що трапилося.

"До МЗС Швеції направлено ноту з вимогою належним чином виконувати обов'язки сторони, що приймає, згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року в частині забезпечення недоторканності та безпеки російського диппредставництва", – додали в дипмісії, зазначивши, що це вже одинадцятий подібний епізод за минулий рік.

Як повідомлялося, у посольстві Росії у Швеції заявили, що у вівторок, 28 січня, українець, який постійно проживає в країні, начебто намагався протаранити ворота установи легковим автомобілем.

У листопаді минулого року невідомий дрон пролетів над посольством Росії в Стокгольмі, скинувши фарбу на територію дипломатичного комплексу.