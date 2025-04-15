Посольство РФ в Швеции жалуется из-за 11-го за год "акта вандализма" против себя

Неизвестные сбросили емкости с краской на территории российского посольства в Стокгольме – дипмиссия жалуется, что это уже одиннадцатый подобный инцидент за прошлый год.

Об этом дипмиссия сообщила в Telegram, передает "Европейская правда".

Посольство направило властям Швеции ноту с требованием обеспечить безопасность диппредставительства.

"Рано утром 15 апреля посольство России в Стокгольме подверглось очередному акту вандализма. На асфальт перед центральным входом в служебное здание дипмиссии, а также перед жилым комплексом на ее территории (где также расположена школа при посольстве) были сброшены емкости с краской", – говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что посольство немедленно информировало шведскую полицию о случившемся.

"В МИД Швеции направлена нота с требованием надлежащим образом выполнять обязанности принимающей стороны в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года в части обеспечения неприкосновенности и безопасности российского диппредставительства", – добавили в дипмиссии, отметив, что это уже одиннадцатый подобный эпизод за минувший год.

Как сообщалось, в посольстве России в Швеции заявили, что во вторник, 28 января, украинец, который постоянно проживает в стране, якобы пытался протаранить ворота учреждения легковым автомобилем.

В ноябре прошлого года неизвестный дрон пролетел над посольством России в Стокгольме, сбросив краску на территорию дипломатического комплекса.