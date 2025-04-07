Кандидат у президенти Румунії хоче заборонити транзит українського зерна

Експремʼєр Румунії Віктор Понта, який балотується в президенти країни як незалежний кандидат, пообіцяв у разі перемоги зупинити експорт українського зерна через румунські порти в Чорному морі.

Про це він сказав в інтервʼю агентству Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Понта пояснив, що виступає за допомогу Україні, зокрема шляхом транзиту зброї та навчання українських пілотів, але не підтримує транзит українського зерна.

"Останніми роками здійснювалась політика надання переваги українському зерну з погляду доступу до портових потужностей на шкоду румунському зерну, і румунські фермери сильно постраждали від цього", – пояснив політик.

У більш загальному плані Понта розповів, що схвалює нинішні "радикальні зміни" у США і в разі перемоги на президентських виборах буде провадити політику "Румунія насамперед".

Вона полягає, зокрема, у підтримці вступу до ЄС Молдови і Західних Балкан, а також у стратегічному партнерстві з Польщею і Туреччиною – головною військовою силою в Чорному морі.

52-річний Віктор Понта – колишній лівий прем'єр-міністр Румунії, який змінив погляди на крайні праві. Він пішов з посади глави уряду у 2015 році після смертельної пожежі в нічному клубі.

Згідно з опитуваннями громадської думки, Понта має шанси вийти до другого туру виборів президента Румунії разом з лідером ультраправої опозиції Джордже Сіміоном.