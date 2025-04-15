Единый кандидат в президенты от румынских ультраправых, лидер Альянса за объединение румын Джордже Симион в случае проведения выборов в ближайшее время стал бы победителем первого тура.

Как сообщает "Европейская правда", такими оказались результаты опроса AtlasIntel по заказу Hotnews.

Совместный кандидат румынских ультраправых Джордже Симион в первом туре мог бы набрать 33,4% голосов – что больше, чем в мартовском опросе, когда за него собирались голосовать 30,4%.

Выдвинутый партиями правительственной коалиции Румынии кандидат в президенты Крин Антонеску – на втором месте с 24,7%, по сравнению с предыдущим опросом он нарастил поддержку почти на семь процентных пунктов.

Поддержка независимого кандидата Никушора Дана, мэра Бухареста, наоборот, снизилась – с 26% до 21,2%.

Экс-премьер, независимый кандидат Виктор Понта в первом туре потенциально набирает 9,7%, лидер либерального Союза спасения Румынии Елена Ласкони – 5%.

Если же брать отдельно избирателей, которые уверены в своем выборе, Симион набирает 34,4%, Антонеску – 25,5%, Дан – 21,8%.

В различных комбинациях кандидатов для потенциального второго тура Симион проигрывает всем, кроме как в паре с Виктором Понтой. В то же время если раньше с самым высоким отрывом от Симиона во втором туре побеждал Никушор Дан, теперь он получил бы меньше голосов, чем Антонеску.

Сбор данных для опроса проводился 10-13 апреля. Всего опросили 2294 респондента, возможная погрешность составляет ±2 процентных пункта.

Понта на прошлой неделе вызвал скандал рассказом о том, как спасал столицу Сербии, затопив румынские села. Также он говорил, что хочет запретить транзит украинского зерна.

О Джордже Симионе читайте в статье Замена на ультраправом фланге: что известно о новом фаворите на пост президента Румынии.