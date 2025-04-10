У Румунії кандидат розповів, як урятував столицю Сербії, затопивши румунські села

У Румунії викликала бурю заява незалежного кандидата в президенти Віктора Понти про те, що на посаді премʼєр-міністра у 2014 році він розпорядився підтопити кілька румунських сіл біля Дунаю, аби велика вода не дісталася Сербії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У травні 2014 року, коли Сербія постраждала від найбільшої повені в історії, на півдні Румунії теж сталося кілька великих повеней – понад 1500 гектарів сільськогосподарських культур, пасовищ і лісів були затоплені після розливу Дунаю.

Тодішній румунський премʼєр Віктор Понта, який балотується в президенти, розпорядився підтопити кілька селищ у районі Дунаю, відкривши одну з дамб на річці.

В ефірі подкасту Hai, live! cu Turcescu și Andronic, що вийшов напередодні, Понта пояснив, що ухвалив таке рішення, аби захистити Белград, і отримав за це сербське громадянство.

"Я вважав, що після морального боргу перед сербами за те, що ми дозволили НАТО бомбити їх з Тімішоари, ми повинні були їм допомогти. І ми допомогли", – сказав Понта, додавши, що тодішній премʼєр Сербії Александар Вучич, коли став президентом, розпорядився дати йому громадянство країни.

На слова Понти гнівно відреагували румунські політики – аж до премʼєр-міністра Марчела Чолаку, який закликав того знятися з президентських виборів.

"За жодних обставин ніхто більше не вірить тобі, що ти сувереніст, і що ти покладеш життя за свій народ і свою країну! Вікторе, хоча б зараз ухвали мудре рішення! Зніми свою кандидатуру з перегонів!" – написав Чолаку на Facebook.

Понта опублікував у Facebook кілька дописів, де виправдовував своє рішення тим, що внаслідок підтоплення румунських сіл не постраждала жодна людина чи домогосподарство, натомість вдалося врятувати "тисячі життів у сусідній дружній" Сербії.

Наразі незрозуміло, чи вплине заява Понти на його шанси стати президентом: в останніх опитуваннях він перебуває на третьому-четвертому місці з 17%.

52-річний Віктор Понта – колишній лівий прем'єр-міністр Румунії, який змінив погляди на крайні праві. Він пішов з посади глави уряду у 2015 році після смертельної пожежі в нічному клубі.