Перед виборами у Молдові лідирує партія проєвропейської президентки

Якби найближчої неділі в Молдові відбулися парламентські вибори, то до законодавчого органу пройшли б три партії і два виборчі блоки.

Про це свідчать результати опитування громадської думки, представлені соціологічною компанією IMAS на пресконференції 15 квітня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Згідно з результатами, партія президентки Маї Санду "Дія і солідарність" (PAS) отримала б 24,4% голосів респондентів.

На другому місці – проросійська Партія соціалістів (ПСРМ) із результатом 13,1%.

Далі йдуть блок "Альтернатива" з 8,8% підтримки, проросійський блок олігарха-втікача Ілана Шора "Перемога" з 8,6% і "Наша партія", за яку готові проголосувати 6,5% опитаних.

При цьому значна частина респондентів поки що не зробила вибір: 6,3% заявили, що не пішли б на вибори, а ще 19,9% не визначилися з відповіддю або не дали її.

При розгляді поглядів тільки тих респондентів, хто вже визначився з вибором, PAS набирає 33,1% голосів. Підтримка ПСРМ зростає до 17,7%. Блок "Альтернатива" отримує 12%, блок "Перемога" – 11,6%, а "Наша партія" – 8,8%. Решта політичних формувань не пройшли б виборчий поріг.

Опитування проводила соціологічна компанія IMAS із 26 березня до 8 квітня серед 1113 респондентів. Похибка становить +/– 3%.

Як відомо, у 2025 році у Молдові мають пройти парламентські вибори, дата яких ще не визначена. За їхніми підсумками партія Маї Санду "Дія і солідарність" ризикує втратити більшість у парламенті, що може призвести до реваншу проросійських сил.

Центральна виборча комісія Молдови у лютому звернулася до Мін’юсту з пропозицією розпустити партію "Шанс", що входить до політичного блоку олігарха-втікача Ілана Шора, за системне порушення законодавства.

Партія "Шанс" була створена після заборони політсили Ілана Шора "Шор" та увійшла до політичного блоку Шора "Перемога", про створення якого оголосили навесні 2024 року.