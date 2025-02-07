У Молдові ініціювали заборону однієї з партій блоку проросійського олігарха Шора

Центральна виборча комісія Молдови звернулася до Мін’юсту з пропозицією розпустити партію "Шанс", що входить до політичного блоку олігарха-втікача Ілана Шора, за системне порушення законодавства.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У четвер 6 лютого ЦВК Молдови звернулася до Міністерства юстиції з пропозицією розпустити партію "Шанс" у зв’язку з тим, що вона систематично порушує закон, не надаючи декларації донорів, списки членів та іншу звітність, що необхідна для фінансових перевірок.

Реклама:

Лідер політсили Алексєй Лунгу та її активісти влаштували протест перед будівлею ЦВК, заявляючи про політичні репресії.

Лунгу під час мітингу назвав ЦВК "символом політичного злочину PAS и USAID".

Партія "Шанс" була створена після заборони політсили Ілана Шора "Шор" та увійшла до політичного блоку Шора "Перемога", про створення якого оголосили навесні 2024 року.

Як відомо, у 2025 році у Молдові мають пройти парламентські вибори, дата яких ще не визначена. За їхніми підсумками партія Маї Санду "Дія і солідарність" ризикує втратити більшість у парламенті, що може призвести до реваншу проросійських сил.

Минулого тижня колишній генпрокурор Молдови Александр Стояногло та лідери трьох опозиційних партій заявили про створення політичного блоку "Альтернатива", вочевидь, розпочавши підготовку до парламентських виборів 2025 року. Вони декларують проєвропейський курс.