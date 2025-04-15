Перед выборами в Молдове лидирует партия проевропейского президента

Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове состоялись парламентские выборы, то в законодательный орган прошли бы три партии и два избирательных блока.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, представленные социологической компанией IMAS на пресс-конференции 15 апреля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Согласно результатам, партия президента Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS) получила бы 24,4% голосов респондентов.

На втором месте – пророссийская Партия социалистов (ПСРМ) с результатом 13,1%.

Далее следуют блок "Альтернатива" с 8,8% поддержки, пророссийский блок беглого олигарха Илана Шора "Победа" с 8,6% и "Наша партия", за которую готовы проголосовать 6,5% опрошенных.

При этом значительная часть респондентов пока не сделали выбор: 6,3% заявили, что не пошли бы на выборы, а еще 19,9% не определились с ответом или не дали его.

При рассмотрении взглядов только тех респондентов, кто уже определился с выбором, PAS набирает 33,1% голосов. Поддержка ПСРМ возрастает до 17,7%. Блок "Альтернатива" получает 12%, блок "Победа" – 11,6%, а "Наша партия" – 8,8%. Остальные политические формирования не прошли бы избирательный порог.

Опрос проводила социологическая компания IMAS с 26 марта по 8 апреля среди 1113 респондентов. Погрешность составляет +/– 3%.

Как известно, в 2025 году в Молдове должны пройти парламентские выборы, дата которых еще не определена. По их итогам партия Майи Санду "Действие и солидарность" рискует потерять большинство в парламенте, что может привести к реваншу пророссийских сил.

Центральная избирательная комиссия Молдовы в феврале обратилась в Минюст с предложением распустить партию "Шанс", входящую в политический блок беглого олигарха Илана Шора, за системное нарушение законодательства.

Партия "Шанс" была создана после запрета политсилы Илана Шора "Шор" и вошла в политический блок Шора "Победа", о создании которого объявили весной 2024 года.