Премʼєр Ізраїлю застеріг Макрона від визнання Палестини

Ізраїльський премʼєр-міністр Біньямін Нетаньягу поговорив з президентом Франції Емманюелем Макроном щодо його недавньої заяви про можливість визнання Палестинської держави.

Про це пресслужба глави уряду Ізраїлю повідомила 15 квітня, пише "Європейська правда".

У телефонній розмові з Макроном у вівторок Нетаньягу "висловив рішучий протест проти створення палестинської держави і заявив, що це стало б величезним призом для тероризму", ідеться в повідомленні.

Премʼєр Ізраїлю, серед іншого, нагадав, що жоден палестинський орган влади не засудив терористичний напад ХАМАС у жовтні 2023 року, а визнана Палестинська держава "стане іранським оплотом тероризму".

Також, заявили у пресслужбі ізраїльського премʼєра, "переважна більшість ізраїльської громадськості виступає категорично проти" визнання незалежності Палестини.

Минулого тижня Макрон заявив, що на червневій конференції ООН, яку спільно організовують Франція та Саудівська Аравія, кілька країн можуть оголосити про визнання Палестинської держави.

Після хвилі обурення французький президент вирішив підкреслити, що йдеться про "палестинську державу без ХАМАС" з одночасним забезпеченням безпеки Ізраїлю.

Станом на зараз Палестину визнають незалежною майже 150 держав світу. Серед іншого, Іспанія разом з Ірландією та Норвегією офіційно визнала Палестинську державу у травні 2024 року