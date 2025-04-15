Премьер Израиля предостерег Макрона от признания Палестины

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по поводу его недавнего заявления о возможности признания Палестинского государства.

Об этом пресс-служба главы правительства Израиля сообщила 15 апреля, пишет "Европейская правда".

В телефонном разговоре с Макроном во вторник Нетаньяху "выразил решительный протест против создания палестинского государства и заявил, что это стало бы огромным призом для терроризма", говорится в сообщении.

Премьер Израиля, среди прочего, напомнил, что ни один палестинский орган власти не осудил террористическое нападение ХАМАС в октябре 2023 года, а признанное Палестинское государство "станет иранским оплотом терроризма".

Также, заявили в пресс-службе израильского премьера, "подавляющее большинство израильской общественности выступает категорически против" признания независимости Палестины.

На прошлой неделе Макрон заявил, что на июньской конференции ООН, которую совместно организуют Франция и Саудовская Аравия, несколько стран могут объявить о признании Палестинского государства.

После волны возмущения французский президент решил подчеркнуть, что речь идет о "палестинском государстве без ХАМАС" с одновременным обеспечением безопасности Израиля.

По состоянию на сейчас Палестину признают независимой почти 150 государств мира. Среди прочего, Испания вместе с Ирландией и Норвегией официально признала Палестинское государство в мае 2024 года.