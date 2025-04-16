ЦВК Румунії розпорядилася прибрати сотні оголошень з проблемною політичною рекламою

Центральне виборче бюро Румунії повідомило, що за останні два тижні розпорядилося прибрати в онлайн-просторі понад 600 оголошень з політичною рекламою через виявлені проблеми.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Центральне виборче бюро ввечері 15 квітня оголосило, що за період з 4 по 12 квітня віддало розпорядження прибрати з великих онлайн-платформ 609 елементів політичної реклами з "нелегальним контентом".

149 оголошень були розміщені громадянами, решта – "політичними діячами, що претендують на посади або наразі обіймають виборну чи чншу посаду".

Проблеми з оголошеннями полягали у недотриманні вимоги про маркування матеріалу як передвиборчої реклами, а також публікаціях з "облікових записів, автентичність яких неможливо перевірити".

Раніше у Центральному виборчому бюро наголосили, що якщо звичайний громадянин починає системно постити на своїй сторінці у соцмережах передвиборчу рекламу, то він цими діями набуває статус поілтичного діяча з потенціалом впливу на виборців і на нього починають поширюватися відповідні вимоги, зокрема щодо маркування такого контенту.

Соцмережі у Румунії з наближенням повторних президентських виборів перебувають перед особливою увагою, оскільки саме заяви про масшатбну кампанію впливу на громадську думку через TikTok були ключовим аргументом для скасування результатів першого туру, в якому несподівано переміг маловідомий на той час ультраправий політик Келін Джорджеску.

За даними останніх опитувань, спільний кандидат у президенти від румунських ультраправих, лідер Альянсу за об’єднання румунів Джордже Сіміон у разі проведення виборів найближчим часом став би переможцем першого туру, але програє у другому турі.