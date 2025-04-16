ЦИК Румынии распорядилась убрать сотни объявлений с проблемной политической рекламой

Центральное избирательное бюро Румынии сообщило, что за последние две недели распорядилось убрать в онлайн-пространстве более 600 объявлений с политической рекламой из-за выявленных проблем.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Центральное избирательное бюро вечером 15 апреля объявило, что за период с 4 по 12 апреля отдало распоряжение убрать из крупных онлайн-платформ 609 элементов политической рекламы.

149 объявлений были размещены гражданами, остальные – "политическими деятелями, претендующими на должности или в настоящее время занимающими выборную или иную должность".

Проблемы с объявлениями заключались в несоблюдении требования о маркировке материала как предвыборной рекламы, а также публикациях с "учетных записей, подлинность которых невозможно проверить".

Ранее в Центральном избирательном бюро отметили, что если обычный гражданин начинает системно постить на своей странице в соцсетях предвыборную рекламу, то он этими действиями приобретает статус политического деятеля с потенциалом влияния на избирателей и на него начинают распространяться соответствующие требования, в частности о маркировке такого контента.

Соцсети в Румынии с приближением повторных президентских выборов находятся под особым вниманием, поскольку именно заявления о массовой кампании влияния на общественное мнение через TikTok были ключевым аргументом для отмены результатов первого тура, в котором неожиданно победил малоизвестный в то время ультраправый политик Келин Джорджеску.