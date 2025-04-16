ЦИК Румынии распорядилась убрать сотни объявлений с проблемной политической рекламой
Центральное избирательное бюро Румынии сообщило, что за последние две недели распорядилось убрать в онлайн-пространстве более 600 объявлений с политической рекламой из-за выявленных проблем.
Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".
Центральное избирательное бюро вечером 15 апреля объявило, что за период с 4 по 12 апреля отдало распоряжение убрать из крупных онлайн-платформ 609 элементов политической рекламы.
149 объявлений были размещены гражданами, остальные – "политическими деятелями, претендующими на должности или в настоящее время занимающими выборную или иную должность".
Проблемы с объявлениями заключались в несоблюдении требования о маркировке материала как предвыборной рекламы, а также публикациях с "учетных записей, подлинность которых невозможно проверить".
Ранее в Центральном избирательном бюро отметили, что если обычный гражданин начинает системно постить на своей странице в соцсетях предвыборную рекламу, то он этими действиями приобретает статус политического деятеля с потенциалом влияния на избирателей и на него начинают распространяться соответствующие требования, в частности о маркировке такого контента.
Соцсети в Румынии с приближением повторных президентских выборов находятся под особым вниманием, поскольку именно заявления о массовой кампании влияния на общественное мнение через TikTok были ключевым аргументом для отмены результатов первого тура, в котором неожиданно победил малоизвестный в то время ультраправый политик Келин Джорджеску.
По данным последних опросов, общий кандидат в президенты от румынских ультраправых, лидер Альянса за объединение румын Джордже Симион в случае проведения выборов в ближайшее время стал бы победителем первого тура, но проиграет во втором туре.